Опрос «Туту»: 57% россиян отметили значительный рост цен на еду в путешествиях

Российские туристы стали больше тратить на питание во время отдыха в разных странах. Об этом говорят результаты опроса сервиса путешествий «Туту» и сети Rostic’s, с которыми ознакомился сайт Lenta.ru .

По данным исследования, 57% респондентов заметили значительный рост расходов на еду во время поездок за последний год. Из них 29% отметили увеличение затрат на 10–20%, сообщил «АБН24».

Среди направлений с наиболее высокими ценами на продукты туристы выделили Турцию, Францию, Италию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Самыми популярными кухнями, привлекающими жителей России, стали грузинская, китайская, тайская, мексиканская и греческая.