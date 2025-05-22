Опрос SuperJob: большинство петербуржцев предпочитают проводить лето на море

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование среди экономически активных жителей Санкт-Петербурга, выяснив их предпочтения относительно мест проведения летних каникул. С результатами исследования ознакомился сайт peterburg2.ru .

Опрос показал, что наиболее привлекательным направлением среди петербуржцев считают отдых на морском побережье — такую возможность отметили 17% опрошенных. Второе место заняла идея спокойного домашнего отдыха (12%). Третьими оказались загородные путешествия на дачи и деревни (11%).

Активные путешественники предпочли отправиться по туристическим маршрутам внутри страны (5%) или насладиться красотами природы родного края (также 5%). Лишь небольшая доля опрашиваемых выбрала зарубежные курорты: любая страна привлекла внимание 4%, Азия — 3%, Турция — 2%. Среди отечественных направлений отечественных направлений самыми популярными оказались курорты Крыма и Краснодарского края.