Опрос «585 Золотой»: россияне чаще всего теряют в отпуске деньги и интимные игрушки

Исследование сети «585 Золотой», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru» , показало, что во время отдыха россияне чаще всего теряют деньги (56%), интимные игрушки (48%) и приобретенные во время отпуска вещи (43%).

Большинство забытых вещей стоят меньше 50 тысяч рублей, признались 84% опрошенных. Больше всего россияне боятся лишиться на отдыхе смартфона и украшений, их теряли 15% и 11% соответственно.

Чаще всего вещи забываются на пляжах (43%), в ресторанах (33%) и клубах (29%). Воровство на отдыхе встречается реже (17%), чем случайные потери, однако ущерб от краж значительно больше: большинство пострадавших от воровства потеряли от 50 тысяч до миллиона рублей.