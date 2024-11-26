OneTwoTrip: в РФ вырос спрос на путешествия в Марокко и Японию

Аналитики сервиса OneTwoTrip изучили отельные бронирования за границей в период с сентября по ноябрь 2024 года. Таким образом они определили, какие страны стали популярнее среди россиян, сообщил RT .

Так, в четыре раза вырос спрос на гостиницы в Марокко. В среднем туристы отдавали за номер в сутки 15 тысяч рублей. Кроме того, популярностью пользовались поездки в Японию.

«Этой осенью Страну восходящего солнца посетили в три раза больше россиян, чем в 2023-м. Номер в отеле обходился им примерно в 12 тысяч рублей за ночь», — отметили эксперты.

В список востребованных направлений также попали ЮАР, Венгрия, Саудовская Аравия и Вьетнам.