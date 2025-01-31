OneTwoTrip: в январе россияне чаще всего отдыхали в Москве, Петербурге и Сочи

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip изучили данные о бронирований отелей в январе и выяснили, какие российские и зарубежные города пользовались популярностью у россиян в начале 2025 года. С результатами исследования ознакомился сайт RT .

Так, лидером внутреннего туризма стала Москва, на которую пришлось 23,2% бронирований. На втором месте находится Санкт-Петербург с долей 13,2%. Тройку самых популярных российских направлений замыкает Сочи, где отдыхали 8,2% туристов.

В рейтинг также вошли Казань (2,8%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,2%), Нижний Новгород (1,9%), Калининград (1,7%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Новосибирск (1,4%).

Среди зарубежных городов самым популярным в январе стал Дубай. На него пришлось 6,9% заграничных бронирований. Еще 6,8% путешественников отдыхали в Стамбуле, 4% — в Бангкоке.