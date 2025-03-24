OneTwoTrip: Турция и Таиланд стали лидерами летних направлений для отдыха

Аналитики сервиса OneTwoTrip определили, куда россияне планируют отправиться летом 2025 года. Они изучили поисковые запросы на бронирование отелей и выяснили, какие страны пользуются наибольшим спросом, сообщил сайт RT .

По данным исследования, первое место заняла Турция: туда хотят поехать 16,6% путешественников. По мнению экспертов, организовать летний отдых в этой стране легко — не нужна виза, а прямые рейсы доставят туристов на многочисленные курорты. Средняя стоимость номера в отеле — семь тысяч рублей в сутки.

На втором месте оказался Таиланд, он интересует 8,1% россиян. Здесь лучше выбирать для отдыха Самуи и Ко Панган, поскольку на Пхукете в это время будет сезон дождей. Снять номер в гостинице можно примерно за три тысячи рублей в сутки.

Замыкает тройку лидеров Италия (6,5%), средняя цена отеля — 10 тысяч рублей в сутки. Далее следуют Китай (5,2%, четыре тысячи рублей за номер) и Франция (5,1%, девять тысяч рублей за номер).