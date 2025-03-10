OneTwoTrip: Стамбул стал самым популярным городом у россиян на 8 Марта

Самым популярным городом для путешествий стал Стамбул, однако по сравнению с предыдущим годом число желающих посетить его сократилось на треть. На втором месте оказался Минск, а замыкает тройку Бангкок. При этом спрос на поездки в столицу Белоруссии упал втрое, а популярность тайского мегаполиса снизилась на 10%.

Растет интерес к путешествиям в Китай и Италию. Туристы стали в три раза чаще бронировать отели в Шанхае, и в два раза — в Риме и Милане. В список востребованных направлений также вошли Ереван и Париж, где интерес со стороны российских путешественников увеличился на 31%. Не теряют привлекательности и города ОАЭ — Дубай и Абу-Даби.

Востребованными направлениями внутри страны стали Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград и Тула.