OneTwoTrip: Сочи вошел в топ популярных новогодних направлений у россиян

Больше всего россиян в праздничную ночь будут ехать или лететь в Москву — доля билетов по этому направлению составляет 14,9% от всех бронирований. Многие также предпочли Санкт-Петербург — доля билетов составляет 11,5%.

В топ-3 направлений вошел и Сочи — 4,8% клиентов сервиса выбрали этот курортный город. Номер в гостинице там обойдется примерно в 12,7 тысячи рублей в сутки. В список также попали Краснодар, Екатеринбург, Владивосток, Казань.