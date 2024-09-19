OneTwoTrip: Сочи и Петербург попали в топ направлений для отдыха с детьми в осенние каникулы

Специалисты сервиса OneTwoTrip составили топ российских направлений для отдыха с детьми в осенние каникулы. Результаты исследования опубликовали « Известия ».

Эксперты провели анализ отельных бронирований на период с 26 октября по 4 ноября. Самым популярным городом оказался Сочи с 27,8% заказов.

На второй строчке расположился Петербург (12,7%), следом — Москва (10,7%). Кроме того, в рейтинг попали Калининград, Казань, Нижний Новгород, Архыз и Екатеринбург, добавил RT.