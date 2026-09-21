OneTwoTrip: россияне выбирают для зимовки Азию и дорогие отели

Россияне стали чаще планировать длительные зарубежные поездки на зимний период. Исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показывает, что доля зимовок в общем числе зарубежных авиабронирований с ноября 2026 года по март 2027 года выросла до 44,1%, что на 8,9% больше показателя прошлого сезона, сообщили «Известия».

Самым популярным направлением для длительного отдыха стал Таиланд. На него приходится 40,3% всех бронирований зимовок. Средняя стоимость ночи в отеле составила 12 тысяч рублей.

Второе место занял Китай с долей 10,2% и ростом интереса на 5,8%. Средняя стоимость проживания там составляет 13,5 тысяч рублей в сутки.

На третьей позиции оказался Вьетнам, который выбрали 7,3% путешественников. При этом страна стала самым доступным направлением среди лидеров рейтинга: ночь в отеле обходится в среднем в 7,2 тысячи рублей.

В топ-5 также вошли Индонезия с долей 5,2% и средней стоимостью проживания 11,1 тысяч рублей в сутки, а также Япония, на которую пришлось 4,7% бронирований. Средняя цена размещения в Японии — 17,6 тысяч рублей за ночь.

Аналитики также заметили, что россияне стали чаще выбирать премиальные варианты размещения или более гибкие форматы вроде апартаментов и гестхаусов. Доля четырехзвездочных отелей снизилась до 32,5%, трехзвездочных — до 25,2%. При этом популярность пятизвездочных объектов выросла до 22,6%, а вариантов без звезд — до 15%.