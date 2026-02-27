OneTwoTrip: Минводы и Дубай вошли в список лучших направлений для весенних поездок

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip поделился с «Известиями» списком комфортных направлений для весенних поездок. Среди них — Минеральные Воды, Дубай, Нижний Новгород, Каппадокия, Калининград и Будва.

Кавказские Минеральные Воды — подходящее место для начала весенних путешествий. Температура воздуха держится выше нуля и может достигать +10 градусов. Туристов ждут прогулки по терренкурам, посещение лермонтовских мест и подъем на Машук. В прохладные дни можно отдохнуть в санаториях и спа-отелях.

Для зарубежной поездки в марте специалисты рекомендуют Дубай. Погода подходит для прогулок и экскурсий: воздух прогревается до +28 градусов, вода — до +22 градусов. Виза для россиян не требуется, штамп ставится по прибытии на срок до 90 дней.