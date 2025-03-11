OneTwoTrip: каждый третий россиянин готов выделить на путешествие до 100 тысяч рублей
Почти все опрошенные россияне (97,5%) считают путешествия идеальным видом отдыха. Только небольшая часть респондентов предпочитает проводить время с близкими на даче, в кругу семьи или в родном городе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
По данным опроса, самым популярным форматом отдыха оказался пляжный (64,5%), следом идут поездки на природу (54,4%), экскурсии (44,8%) и приключенческие туры (43,7%). Россиянам также близки активный отдых (38,6%) и культурные мероприятия (37,5%).
Оптимальной продолжительностью отпуска большинство считает 1–2 недели (37,4%). Что касается бюджета, треть опрошенных готова выделить на идеальное путешествие до 100 тысяч рублей. Больше половины россиян (53,3%) мечтают отдохнуть вдвоем с партнером, а проживание в отеле выбрали 61,5% респондентов.