OneTwoTrip: каждый третий россиянин готов выделить на путешествие до 100 тысяч рублей

Почти все опрошенные россияне (97,5%) считают путешествия идеальным видом отдыха. Только небольшая часть респондентов предпочитает проводить время с близкими на даче, в кругу семьи или в родном городе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.