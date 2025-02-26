OneTwoTrip: группа туристов отдала за отдых зимой на Мальдивах почти 7 млн рублей

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили рейтинг самых дорогостоящих бронирований, совершенных россиянами зимой 2025 года. Результаты исследования опубликовали «Известия».
Самая крупная сумма была потрачена группой из шести туристов, которые провели почти месяц на Мальдивах. За 24 дня проживания в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием в Мале они заплатили 6 903 300 рублей.
Второе место заняли двое путешественников, отдохнувших 27 дней в Майами (США). Их пребывание в пятизвездочной гостинице без питания обошлось в 6 383 500 рублей.
Третье место занял отпуск на острове Бора-Бора во Французской Полинезии, где пара провела восемь дней в пятизвездочном отеле, потратив 4 527 950 рублей.
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