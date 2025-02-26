OneTwoTrip: группа туристов отдала за отдых зимой на Мальдивах почти 7 млн рублей

Самая крупная сумма была потрачена группой из шести туристов, которые провели почти месяц на Мальдивах. За 24 дня проживания в пятизвездочном отеле с двухразовым питанием в Мале они заплатили 6 903 300 рублей.

Второе место заняли двое путешественников, отдохнувших 27 дней в Майами (США). Их пребывание в пятизвездочной гостинице без питания обошлось в 6 383 500 рублей.

Третье место занял отпуск на острове Бора-Бора во Французской Полинезии, где пара провела восемь дней в пятизвездочном отеле, потратив 4 527 950 рублей.