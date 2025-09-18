OneTwoTrip: Череповец и Тамбов попали в рейтинг бюджетных направлений для новогодних каникул

Специалисты сервиса OneTwoTrip подготовили список недорогих направлений на новогодние праздники, которые в 2026 году пройдут с 31 декабря по 11 января. Результаты исследования опубликовал RT .

По данным экспертов, среди российских городов лидирует Тамбов: перелет туда и обратно стоит около 8,6 тысячи рублей, а проживание в трехзвездочном отеле — примерно 6,6 тысячи рублей в сутки.

Не сильно дороже обойдутся поездки в Ярославль и Псков. В список также попали Череповец, Калуга, Саранск и Петрозаводск.

Среди зарубежных направлений самым доступным стал Минск: перелет — 24 тысячи рублей, проживание — семь тысяч рублей в сутки.