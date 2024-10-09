OneTwoTrip: более 60% опрошенных россиян проведут ноябрьский отпуск за границей

По данным недавнего опроса, большинство россиян (61%) намерены провести ноябрьские каникулы за границей, выбирая мегаполисы Азии, столицы Европы и курорты вдоль побережья Персидского залива. Об этом сообщил Life со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Анализ бронирований показал, что Токио стало самым востребованным направлением для любителей зарубежного отдыха с долей 5,1%. На втором месте расположился Шанхай с 4,6%, а замыкает тройку лидеров Дубай, который выберут 4,1% российских туристов.

Билеты в некогда популярный Стамбул приобрели 3,7% путешественников, а за ним следуют Паттайя (3,6%), Будапешт (3,4%), Бангкок (3,3%), Париж (2,3%) и Рим (2,2%).

При этом, интерес к столицам Франции и Италии возрос по сравнению с прошлым годом на 64% и 29% соответственно.