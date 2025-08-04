OneTwoTrip: Адлер попал в топ популярных городов России для отдыха летом
Москва занимает первое место среди популярных направлений для отдыха в России. На столицу приходится 16,5% от всех отельных бронирований по стране. Об этом рассказала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с RT.
По ее словам, на втором месте оказался Санкт-Петербург; там доля отельных заказов составила 16,3%.
«Замыкает тройку Адлер, доля которого составила 4,6%», — отметила представитель компании.
Кроме того, в пятерку популярных локаций вошли Казань (доля бронирований — 3,4%) и Нижний Новгород (2,5%).