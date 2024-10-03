Около 350 отелей, здравниц и гостиниц стали работать в этом году в Запорожской области

В 2024 году в Запорожской области начали свою работу 350 отелей, здравниц и гостиниц. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона в эфире «Крым 24».
Он отметил, что в 2023 году из 1050 объектов размещения здесь функционировали лишь около 30.
Кроме того, для новых регионов может быть введен переходный период при внедрении классификации отелей. Учитывая, что объекты размещения были построены по украинским стандартам, они не всегда соответствуют высоким российским требованиям.
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