«Одноклассники» запустили виртуальные экскурсии по Северному Кавказу

Серии материалов — статьи, маршруты, видеоролики — о разных регионах Северо-Кавказского федерального округа будут выходить каждую неделю, с 17 марта по 2 мая, в группе «Посети Кавказ». Проект охватит Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию, Чечню и Ставрополь.

Виртуальные экскурсии пригодятся и тем, у кого сейчас нет возможности отправиться в поездку, и тем, кто готовится поехать в путешествие. Например, в материалах расскажут, чем заняться летом на Домбае, что привезти из Дагестана и что попробовать во Владикавказе.

«Одноклассники» выпустили эксклюзивную серию тематических открыток, которые можно найти на знаковых точках курортов Северного Кавказа. На них есть QR-коды, ведущие на группу проекта, чтобы туристы могли поделиться впечатлениями с близкими.