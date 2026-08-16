Одиноких мужчин перестали пускать на большинство пляжей Стамбула
Мужские компании и одинокие отдыхающие без дам не смогут пройти на большинство пляжей и в ночные клубы Стамбула. Неофициальный запрет касается как местных жителей, так и туристов, сообщило РИА «Новости».
Почти все пляжи на Мраморном море платные. За сумму от 500 до 1500 лир (от 860 до 2600 рублей) можно получить пропуск, лежак, зонтик, лежак, право на использование раздевалки и душа.
Большинство пляжей даже за деньги не пускают одиноких мужчин и компании без женщин. На острове Бююкада только один готов принять сильный пол.
Аналогичное негласное правило действует в ночных клубах. Администрация может не принять даже иностранцев, заранее купивших билеты на концерт. Это связано с обеспечением безопасности и стремлением сбалансировать количество женщин и мужчин.
Ранее в Сербии убили российскую туристку. Она сообщила подругам, что пойдет в ночной клуб, и пропала.