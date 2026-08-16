Одиноких мужчин перестали пускать на большинство пляжей Стамбула

Мужские компании и одинокие отдыхающие без дам не смогут пройти на большинство пляжей и в ночные клубы Стамбула. Неофициальный запрет касается как местных жителей, так и туристов, сообщило РИА «Новости» .

Почти все пляжи на Мраморном море платные. За сумму от 500 до 1500 лир (от 860 до 2600 рублей) можно получить пропуск, лежак, зонтик, лежак, право на использование раздевалки и душа.

Большинство пляжей даже за деньги не пускают одиноких мужчин и компании без женщин. На острове Бююкада только один готов принять сильный пол.

Аналогичное негласное правило действует в ночных клубах. Администрация может не принять даже иностранцев, заранее купивших билеты на концерт. Это связано с обеспечением безопасности и стремлением сбалансировать количество женщин и мужчин.

Ранее в Сербии убили российскую туристку. Она сообщила подругам, что пойдет в ночной клуб, и пропала.