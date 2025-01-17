Общественник Стамбульникова: Крым не столкнулся с отменами туров из-за разлива мазута

Туристы выбирают Крым не только ради отдыха на побережье, но и для прогулок по горам. В этой связи местные отельеры не столкнулись с отменами на фоне загрязнения моря мазутом. Об этом рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с ИА НСН .

Ранее губернатор Севастополя призвал включить город в зону действия ЧС федерального характера из-за разлива нефтепродукта. По словам общественника, такое положение дел не приведет к отмене туристического сезона.

«В целом считаю, что загрузка по Крыму и Севастополю относительно 2024 года может быть на 20% больше», — заявила Стамбульникова.

Полуостров, добавила эксперт, привлекает внимание путешественников не только благодаря морю. В республике можно увидеть уникальные каньоны, водопады, теплые источники и грязевые озера.