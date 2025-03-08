Обезьяны стали чаще кусать россиян на отдыхе за границей

T-Data: за рубежом стали чаще происходить нападения обезьян на туристов из РФ

Отправляющиеся за рубеж россияне стали чаще сталкиваться со случаями укусов насекомых и нападений обезьян. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным исследования «Т-Страхования» и аналитического проекта T-Data, большинство обращений в страховую компанию за последние два года поступали из-за укусов насекомых. На их долю пришлось 34% заявок. В 23% случаев путешественники жаловались на укусы клещей (29%). Обращения также поступали из-за ос, пчел и шершней, клопов и комаров.

Другой распространенный страховой случай — нападения животных.

«Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%)», — отметили аналитики.

Они подсчитали, что туристы в 9% случаев обращались в страховую из-за медуз, морских ежей (6%), скатов и экзотических обитателей моря (2%).

По данным исследования, чаще всего неприятные встречи с животными происходили в Таиланде, Индонезии, Турции и на Шри-Ланке.

Ранее среди российских туристов, отдыхающих в Юго-Восточной Азии, участились случаи лихорадки денге. Заразившиеся путешественники рассказали, что симптомы проявлялись после укусов комаров.