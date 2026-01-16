ОАЭ вытеснили Таиланд из топ-3 стран для новогоднего отдыха у москвичей

Самыми популярными странами для отдыха на новогодних праздниках у москвичей стали Белоруссия, Турция и ОАЭ, вытеснившие из тройки лидеров Таиланд. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив данные трафика.

В целом доля столичных пользователей роуминга, по сравнению с 2024 годом, выросла на 22%. При этом самыми «качающими» странами наряду с Белоруссией оказались Таиланд и Китай.

Активнее всего росло южноамериканское направление во главе с Аргентиной, а в топ по динамике прироста турпотока попали Иордания, с которой недавно отменили визовый режим, и впервые — Босния и Герцеговина — одна из немногих европейских стран, в которую россияне могут попасть без визы. В равной степени — на четверть — выросло число поездок в страны СНГ, Африки и Ближнего Востока. В азиатские страны ездили чаще на 23%, Европа и Северная Америка прибавили по 14%.

Восточная Азия в целом стала самым популярным направлением. Первые три места здесь заняли Таиланд, Китай и Вьетнам. Среди африканских стран безоговорочное лидерство сохраняет Египет.

В саму Россию активнее всего приезжали гости из Казахстана, Белоруссии и Китая. В топ-10 также попали США, ОАЭ, Узбекистан и несколько стран Европы.