Ни хао! Китайских туристов в российских гостиницах будут встречать по новому ГОСТу

Роскачество в ближайшие дни начнет оценивать соответствие российских туробъектов требованиям ГОСТа China Friendly и, по итогам проверки, выдавать соответствующие сертификаты. Что входит в стандарт, рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов в стриме 360.ru с ведущей Екатериной Малашенко.

До пандемии COVID-19 Китай был самым большим рынком для России в плане туристов. Сейчас КНР снова набирает обороты. Но китайский рынок — это очень большая специфика. У туристов из этой страны есть проблемы со знанием языка.

«Этот стандарт, прежде всего, нацелен на то, чтобы сделать их пребывание в России более комфортным», — объяснил специалист.

По его словам, единый стандарт включает пять больших аспектов: услуги аэропортов, средств размещения, объектов питания, предприятий торговли и объектов показа.

«Во всех этих заведениях сейчас будут дополнительные усилия прикладываться для того, чтобы китайским туристам было комфортно. <…> Такие вещи, конечно же, надо хорошо знать, чтобы пребывание наших гостей было комфортным, и их приезжало больше», — заключил специалист.

Российским туристам в свою очередь посоветовали отказаться от поездок в Китай в даты национальных праздников. Эти периоды становятся причиной транспортного коллапса по всей стране.