«Нева Травел»: в первые два дня работы теплоходы Петербурга перевезли 4,5 тысячи пассажиров

В конце марта в Санкт-Петербурге открыли навигацию по рекам и каналам. В компании «Нева Травел» рассказали, что за первые два дня работы теплоходы перевезли 4,5 тысячи пассажиров. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Пресс-секретарь организации Анна Лебедева сообщила, что в день совершалось 35-38 рейсов. Туристы оценили возможность общаться друг с другом и экскурсоводами во время прогулки.

Сезон водных прогулок будет почти круглогодичным благодаря судам на воздушной подушке. Однако пока не сойдет лед, они работать не будут. С конца апреля планируется открыть маршруты в Кронштадт и Петергоф.