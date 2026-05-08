Каждое лето многие задаются вопросом: куда поехать, чтобы было красиво, немноголюдно и без ощущения «туристического конвейера». Оказывается, на Алтае все еще есть места, где можно почувствовать настоящую природу без толп и очередей, сообщил Nashgorod.ru .

Село Усть-Кокса — тот самый Алтай без фильтров. Здесь, в окружении гор и чистых рек, раскинулась Уймонская долина.

Усть-Кокса — это не про пассивный отдых с видом. Это место для настоящих эмоций: сплавы по рекам Кокса и Катунь, рыбалка и купание в диких заводях, многодневные походы, вертолетные экскурсии к Белухе, полеты на воздушных шарах над Уймонской долиной. Здесь можно подобрать сценарий отдыха под любые интересы.