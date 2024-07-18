«МТС Travel»: российские туристы стали чаще выбирать Сахалин и Камчатку

Россияне стали чаще выбирать Заполярье и Дальний Восток для летних путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «МТС Travel», сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По данным аналитиков, среди туристов увеличилась популярность поездок в Забайкальский край, Сахалинскую область, Хакасию, а также на Камчатку.

Главным направлением остается Краснодарский край. Однако все чаще граждане РФ путешествуют в пределах одного федерального округа.

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