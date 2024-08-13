МТС Travel: раннее бронирование поможет сэкономить на путешествии

Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как сэкономить при планировании путешествий. Так, аренда апартаментов зачастую выходит дешевле, чем номер в гостинице, сообщили «Известия».
Эксперт посоветовал бронировать жилье задолго до самой поездки. Соответствующие тарифы обычно включают дополнительные скидки. О них тоже стоит узнавать заблаговременно, добавил сайт «Аргументы и факты».
По словам Становкина, перед отпуском следует просмотреть максимум предложений онлайн-сервисов, внимательно изучив правила акций.