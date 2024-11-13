МТС Travel: покупка авиабилетов во вторник или среду поможет сэкономить на новогоднем отдыхе

Многие россияне планируют дальние путешествия на период длинных новогодних праздников. Как сэкономить на поездке, рассказал директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин в беседе с «Известиями».

Специалист посоветовал покупать билеты на зарубежные рейсы во вторник или среду. Точный день зависит от курса валют биржи в понедельник.

«Дело в том, что в ночь на среду Международная ассоциация воздушного транспорта обновляет курсы валют для авиакомпаний — и может как поднять их, так и снизить в соответствии с актуальными значениями», — пояснил эксперт.

Кроме того, Становкин посоветовал обращать внимание на альтернативные виды транспорта. Например, путешествие на поезде обойдется дешевле даже в новогодние выходные. Еще один вариант — поездка с друзьями на машине.

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