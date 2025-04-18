«Мостурфлот»: маловодье Волги изменило расписание шести речных круизов в Москве

В Москве скорректировали расписание шести речных круизов из-за обстановки на Нижегородском гидроузле. Навигация продлится до ноября. В ней будут задействованы около 40 городов. Об этом сообщила директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в беседе с ИА НСН .

Изменения в графике движения теплоходов оказались значительными, ведь его составляли за полтора-два года до открытия сезона. По словам Гончаровой, любые ограничения по глубине вызывают необходимость менять расписание. Так произошло с рейсами в мае и июне, однако время отправления и прибытия осталось прежним.

«В связи с этим мы будем вынуждены обзванивать всех туристов, согласовывать принятие нового расписания. А сейчас горячая пора, все менеджеры заняты, и их вовлечение в пересадку – для нас большие затраты и неудобство. И хотя туристы лояльно относятся к нашим компаниям, но возможны и отказы. Возможны альтернативные предложения для них, либо возврат денег», — отметила собеседница.

Сезон летней речной навигации в Москве начнется 24 апреля. Уже активно бронируются круизы на 2025 год. На некоторых теплоходах заканчиваются популярные каюты. Но планам путешественников и организаторов может помешать маловодье на Верхней Волге из-за малоснежной зимы в центральной России.