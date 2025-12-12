Москвичи делают выбор в пользу оздоровительных поездок на Новый год

Москвичи стали выбирать оздоровительный отдых на Новый год: на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях. . Об этом свидетельствуют данные совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Помимо санаториев, большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Жители столицы все активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться. Поэтому все большим спросом пользуются гостиницы, где есть ортопедические матрасы, блэкаут-шторы и концепция «тихого» размещения. В целом трафик на сайты отелей, предлагающих SPA‑программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Такие места чаще всех присматривают абоненты 35‑44 лет. Женщины ими интересуются чаще мужчин — 56% против 44%.

Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7 700 рублей — на 8% выше, чем в прошлом году.