Минтранс опубликовал новые правила перевозки пауэрбанков в самолетах

Минтранс совместно с Росавиацией разработал и представил новые правила перевозки пауэрбанков в самолетах. Памятку опубликовали в телеграм-канале «Объясняем.рф» .

Теперь ключевым параметром станет емкость аккумулятора.

До 27 тысяч миллиампер-часов (100 ватт-часов) перевозить можно практически свободно, но рекомендуется заранее сообщить авиакомпании количество таких зарядных устройств.

Для перевозки аккумуляторов от 27 до 43 тысяч миллиампер-часов (100-160 ватт-часов) потребуется предварительное разрешение авиакомпании. Везти самолетом более мощные батареи строго запрещено.

Кроме того, устройство могут не допустить, если его емкость не промаркирована. В таком случае его можно сдать в камеру хранения аэропорта, отдать провожающим или просто выбросить.

С 27 марта запрещается использовать пауэрбанки во время полета. Держать его лучше всего в кармане впереди стоящего кресла или под ним.

Ранее «Аэрофлот» обязал пассажиров брать переносные зарядные устройства в ручную кладь.