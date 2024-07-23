Минобрнауки напомнило о проекте путешествий по России для студентов из новых регионов

Минобрнауки: для студентов из новых регионов запустили проект «Студ.путевка»

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Более 400 студентов из новых регионов до конца года смогут отдохнуть на вузовских оздоровительных базах благодаря новому проекту «Студ.путевка». Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

В рамках поездок для участников организуют образовательную, культурную и досуговую программы.

Первых участников проекта принял Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Михаила Дмитриевича Миллионщикова. Они пробудут на Кавказе до 29 июля.

Следующие смены студентов примут в спортивно-оздоровительных лагерях высших учебных заведений в Свердловской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Московской областях, а также Адыгее.

Отбор участников проводят учебные заведения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Чтобы отправиться в такую поездку, студент в возрасте от 18 до 35 лет должен обратиться к проректору по молодежной политике своего вуза.

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