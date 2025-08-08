Минкурортов Крыма анонсировало появление восьми санаториев до конца 2030 года

К концу 2030 года на территории Крыма планируется построить восемь новых санаторно-курортных комплексов вместимостью более 2,5 тысячи номеров. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире телеканала « Крым 24 ».

Кроме того, в регионе будет создано дополнительно свыше 19 тысяч мест для приема гостей. Как пояснил глава ведомства, строительство новых объектов входит в крупную инвестиционную программу по улучшению туристической инфраструктуры Крыма.

Министр отметил, что в настоящее время на полуострове реализуются 288 инвестиционных проектов, общая стоимость которых превышает 320 миллиардов рублей, направленных на развитие индустрии гостеприимства​.