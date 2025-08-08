Минкурортов Крыма анонсировало появление восьми санаториев до конца 2030 года

К концу 2030 года на территории Крыма планируется построить восемь новых санаторно-курортных комплексов вместимостью более 2,5 тысячи номеров. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире телеканала «Крым 24».
Кроме того, в регионе будет создано дополнительно свыше 19 тысяч мест для приема гостей. Как пояснил глава ведомства, строительство новых объектов входит в крупную инвестиционную программу по улучшению туристической инфраструктуры Крыма.
Министр отметил, что в настоящее время на полуострове реализуются 288 инвестиционных проектов, общая стоимость которых превышает 320 миллиардов рублей, направленных на развитие индустрии гостеприимства.
Лучших тренеров наградили ко Дню физкультурника в Раменском
Волонтеры из Котельников приняли участие в благотворительной акции «Я сам»
Больницы Подмосковья провели еще 8 тысяч консультаций о здоровье пациентов
Уборку неликвидной древесины провели в лесу в Волоколамске
Замглавы Подольска провел встречу с жителями ЖК «Весенний»
Челябинец задушил жену и три дня прятался на заводе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте