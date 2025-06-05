Министр Ганзий заявил о значительном сокращении количества жалоб на отдых в Крыму

За первую половину текущего года в министерство курортов и туризма Крыма поступило всего 14 жалоб от туристов, что вдвое меньше аналогичных показателей предыдущего года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Ганзий в эфире «Радио Крым».
По его словам, основной задачей министерства является оперативное реагирование на запросы гостей региона. Для этого функционирует горячая линия, доступная в любое время суток. Большая часть обращений носит информационный характер: туристы интересуются вопросами проживания, транспортом и возможностями посещения культурных мероприятий.
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