Министр Ганзий: почти 80 новых гостиниц открыли в Крыму за последние 10 лет

В течение 10 последних лет на территории Крыма открылись 79 новых гостиниц, еще 561 объект размещения прошел модернизацию. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире «Радио Крым» .

«Очень радует то, что у нас гостиницы модернизируются. За 10 лет, если посмотреть на ситуацию вообще в Республике Крым — 79 новых объектов появилось, 561 прошло модернизацию, и здесь мы обращаем внимание на качество», — отметил министр.

Ганзий добавил, что на сегодняшний день в Крыму представлены 15 пятизвездочных отелей, четыре звезды имеют 65 объектов для размещения туристов, три звезды — 238.