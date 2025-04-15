Министр Ганзий: почти 80 новых гостиниц открыли в Крыму за последние 10 лет

В течение 10 последних лет на территории Крыма открылись 79 новых гостиниц, еще 561 объект размещения прошел модернизацию. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире «Радио Крым».
«Очень радует то, что у нас гостиницы модернизируются. За 10 лет, если посмотреть на ситуацию вообще в Республике Крым — 79 новых объектов появилось, 561 прошло модернизацию, и здесь мы обращаем внимание на качество», — отметил министр.
Ганзий добавил, что на сегодняшний день в Крыму представлены 15 пятизвездочных отелей, четыре звезды имеют 65 объектов для размещения туристов, три звезды — 238.
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