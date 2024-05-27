Методист Евстратова посоветовала перед путешествием записать базовые фразы на иностранном языке

Перед путешествием в другую страну стоит повторить базовые фразы на иностранном языке и выписать самые необходимые из них на лист бумаги. Таким советом с «Газетой.Ru» поделилась руководитель тренингового центра для преподавателей онлайн-школы Skyeng Марина Евстратова.

Она также порекомендовала потренироваться в аудировании. Потому что многие люди плохо понимают, что говорит второй участник диалога, если он произносит фразу с акцентом или слишком быстро.

«Подумайте, где будете останавливаться — в отеле или апартах? Как надолго? Понадобится ли вам что-то от менеджмента отеля, например, стиралка? Создание таких сюжетов в голове позволит снизить вероятность попадания в ситуации, где вы не понимаете, что от вас хотят», — отметила эксперт.

Она добавила, что полезным будет записать фразы с просьбой говорить помедленнее, повторить или уточнить что-то. Также хорошей идеей будет скачать переводчик на телефон для особо сложных ситуаций.