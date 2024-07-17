Мэр Петрозаводска Колыхматова сообщила о появлении двух экскурсионных маршрутов в городе

Студенты кафедры туризма ПетрГУ разработали два экскурсионных маршрута по Петрозаводску. Об этом сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на данные главы Петрозаводского городского округа Инны Колыхматовой.

Первый путь под названием «Онежская набережная на кончиках пальцев» рассчитан на слабовидящих и слепых людей. Для граждан создали полуторачасовую прогулку, которая включает семь остановок возле достопримечательностей.

Второй маршрут «Зеленая тропа вдоль Лососинки» — велосипедный. Путешествие по городу длится 50 минут.

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