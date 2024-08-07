Медузы, водоросли и пустые полки. Туристы пожаловались на отдых в Анапе

Анапа давно стала одним из самых популярных мест для отдыха россиян. Однако не все туристы довольны обстановкой в городе. Как сообщил «Царьград» , некоторые отдыхающие пожаловались на пустые полки в магазинах и грязную воду в море.

Например, жительница Тюмени, приехавшая отдыхать туда, осталась недовольна завышенными ценами в магазинах. Однако, даже если закрыть глаза на дорогую стоимость, ассортимент оставляет желать лучшего.

«В Витязеве я впервые увидела пустые полки», — призналась тюменка.

Другая туристка тоже осталась недовольна Анапой. Она не захотела купаться, потому что вода на берегах пляжей сильно зацвела, вся прибрежная зона была в водорослях. При этом женщина не единственная, кто расстроился из-за этого. Другие путешественники тоже пожаловались на похожую проблему, а некоторые из них отметили большое количество медуз на берегу.

Ранее россиянка заявила о частых случаях ротавируса в Адлере. Она рассказала, что приехала туда с семьей, однако отпуск вышел неудачным. Туристка вместе с дочерью заболела кишечной инфекцией. То же случилось и с другими отдыхающими.