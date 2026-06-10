Medical Xpress: маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди наиболее уязвимы к перегреву

Врачи предупредили о рисках, связанных с аномальной жарой во время путешествий. Журнал Medical Xpress сообщил о необходимости подготовки к высоким температурам.

Доктор Медицинского центра при Нью-Йоркском университете Александр Азан подчеркнул важность учета не только температуры, но и индекса тепла, который учитывает влажность. При экстремальных показателях медики советуют планировать активный отдых на раннее утро или поздний вечер, а в пик жары находиться в помещениях с кондиционерами, например, в музеях или кафе, написали «Известия».

Особое внимание следует уделить составу группы путешественников. Маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди наиболее уязвимы к перегреву.

Во время поездок на автомобиле рекомендуется проверить состояние аккумулятора и системы охлаждения двигателя. Для поддержания прохлады в салоне советуют использовать солнцезащитные экраны и парковаться в тени. Детей и домашних животных категорически запрещено оставлять в закрытой машине.

Врачи акцентируют внимание на контроле собственного состояния. Признаками теплового истощения являются головокружение, тошнота, мышечные судороги или липкий пот. Директор Центра инновации в области тепловой политики при Университете Дьюка в США Эшли Уорд назвала игнорирование сигналов тела большой ошибкой.