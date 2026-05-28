Медиатор Хрулев рассказал, что туристы имеют право на компенсацию при стихийном бедствии за рубежом

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев в интервью RT разъяснил условия, при которых туристы могут рассчитывать на возврат средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как пожар или наводнение в месте отдыха.

Специалист отметил, что при угрозе жизни, здоровью или имуществу в стране пребывания путешественник имеет право расторгнуть договор с туроператором.

«Если на зарубежном курорте случилось наводнение или пожар и пляжи закрыли, у туриста появляется право расторгнуть договор с туроператором и забрать деньги», — подчеркнул он.

Если путешествие еще не началось, турист может рассчитывать на полный возврат стоимости тура. В случае, когда человек уже находится на месте, а услуги прерваны, возвращается часть средств, пропорциональная недополученным услугам. Ключевым моментом является официальное оповещение уполномоченного органа об угрозе, которое и переводит ситуацию в пользу туриста.

Однако, по словам Хрулева, операторы часто не спешат с возвратом средств.

«Они держатся за невозвратную бронь отеля, места на чартере, оплаченные услуги партнеров. Турист настаивает на полном возврате. Позиции твердеют, и первый порыв обеих сторон — это суд», — добавил он.

В качестве альтернативы судебному разбирательству вице-президент ассоциации предложил обращение к медиатору.