MAED и «ИТИНЕРО»: в РФ увеличился спрос на зеленые и винные туры

Аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED и туристической компании «ИТИНЕРО» выяснили, какие варианты путешествий нравятся россиянам больше всего. Результаты соответствующего исследования опубликовали « Известия ».

Так, на 33% увеличился спрос на винные туры. Кроме того, на 28% вырос интерес к зеленым турам, предполагающим прогулки по экологически чистым маршрутам. Популярностью стали пользоваться ретрит-туры, в рамках которых обеспечен отдых от повседневной суеты.

В список востребованных попали образовательные путешествия, направленные на получение новых знаний во время отдыха. Привлекательными остаются гастрономические, горнолыжные, пляжные, приключенческие и экскурсионные туры.