Лукашенко призвал владельцев гостиниц избавляться от тараканов

Чтобы туристы приезжали в Белоруссию, необходимо повышать уровень сервиса. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что и сами белорусы чаще выбирают отдых на родной земле и выезжают за границу в основном если хотят на море и в более жаркий климат.

В мае телеканал «Мир 24», рассказывая о главных достопримечательностях стран СНГ, выделил в Белоруссии Брестскую крепость и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Кроме того, журналисты отметили умеренные цены и дружелюбных жителей.