Life: большинство россиян признались, что желают этим летом путешествовать по своей стране

После новогодних праздников наступила пора размышлять о летних каникулах. Читатели Life рассказали о своих планах на отдых.
Многие россияне хотели бы путешествовать по своей стране, открывая новые места. Другие мечтают отдохнуть на солнечных курортах Индии. Кто-то задумался посетить Китай и Турцию, а некоторые решили посвятить лето волонтерской работе, участвуя в ликвидации последствий утечки нефти.
Среди участников опроса оказались те, что отказались от дальних поездок и выбрали отдых на своей даче или в пределах родного края. Некоторые решили остаться ближе к друзьям и родным местам, предпочитая отдых в комфортной обстановке.
Московская полиция поймала мошенников, менявших технику в маркетплейсе на муляжи
Мероприятия ко Дню освобождения от фашистских захватчиков прошли в Дмитрове
В Москве задержали лжецелителя за мошенничество на сумму 200 тысяч рублей
Фрагменты тела выловили из Яузы в Москве
Минэкологии Подмосковья пригласило детей на форум по изменению климата
Проглотившую зубную щетку девушку спасли в медцентре Рошаля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте