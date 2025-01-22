Life: большинство россиян признались, что желают этим летом путешествовать по своей стране

После новогодних праздников наступила пора размышлять о летних каникулах. Читатели Life рассказали о своих планах на отдых.

Многие россияне хотели бы путешествовать по своей стране, открывая новые места. Другие мечтают отдохнуть на солнечных курортах Индии. Кто-то задумался посетить Китай и Турцию, а некоторые решили посвятить лето волонтерской работе, участвуя в ликвидации последствий утечки нефти.

Среди участников опроса оказались те, что отказались от дальних поездок и выбрали отдых на своей даче или в пределах родного края. Некоторые решили остаться ближе к друзьям и родным местам, предпочитая отдых в комфортной обстановке.