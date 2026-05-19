Летом 2026 года из России прямыми рейсами можно будет улететь в 32 страны. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

В ассоциации пояснили, что это на 25% ниже, чем в зимнем расписании. Часть направлений к лету исчезла из расписания из-за сезонности, геополитической обстановки и кризиса на Ближнем Востоке.

В летнем расписании также нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу, Кувейт и Бахрейн из-за топливного и геополитического кризиса. С апреля нет прямых рейсов в Алжир. Пока неизвестно, будут ли летать самолеты в Саудовскую Аравию.

В 2026 году россияне могут посетить без визы около 120 стран и территорий. Для въезда в безвизовую страну необходимо иметь загранпаспорт, билеты на выезд, подтверждение брони и финансовой обеспеченности. В некоторых странах обязательной является медицинская страховка.