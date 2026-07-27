Курорт «Завидово» в Тверской области принял первых арабских туристов

Курорт «Завидово» в Тверской области начал принимать туристов с Ближнего Востока: этим летом там побывали гости из Бахрейна и Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Год назад Минэкономразвития предложило нам провести фам-трип для арабских профессионалов турбизнеса. Инициатива оказалась очень эффективной для развития въездного потока: курорт произвел на наших арабских коллег сильное впечатление», — сказал глава комиссии РСТ по международному сотрудничеству, генеральный директор туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Он отметил, что среди туристов — граждане Саудовской Аравии и Бахрейна. При этом саудитов, путешествующих семьями с детьми, значительно больше. Они прибывают в Москву рейсами Gulf Air, Etihad и Emirates.

Маршрут рассчитан на пять дней в столице и три — в «Завидове». На июль–август уже забронировано около 10 групп по 25–30 человек.