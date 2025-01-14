«Купибилет»: более половины россиян готовы взять кредит для оплаты путешествия

Около 51% россиян берут кредиты на отдых. Из них 15% оформляют займы на зарубежные поездки, 9% — на путешествия по России, 16% — на семейные отпуска, 6% — на командировки, а 5% — на медовый месяц. Остальные респонденты считают, что отдых не стоит кредитных средств. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».