«Купибилет»: более половины россиян готовы взять кредит для оплаты путешествия

Около 51% россиян берут кредиты на отдых. Из них 15% оформляют займы на зарубежные поездки, 9% — на путешествия по России, 16% — на семейные отпуска, 6% — на командировки, а 5% — на медовый месяц. Остальные респонденты считают, что отдых не стоит кредитных средств. Об этом сообщает Life со ссылкой на исследование сервиса «Купибилет».
По данным опроса, для путешествий в кредит россияне чаще выбирают Европу (Италия, Франция, Турция, Сербия) и Азию (Таиланд, Вьетнам, Китай). Стоимость такой поездки на неделю может достигать 400 тысяч рублей на троих, а отдых в Латинской Америке обойдется минимум в 600 тысяч рублей.
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