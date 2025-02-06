KP.RU сообщил об открытии голосования в рамках премии «Маршрут построен»

Стартовало народное голосование в рамках Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025» от медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом сообщил сайт KP.RU .

Победителей четвертого сезона уникального конкурса выберет сама аудитория. Голосовать за лучшие направления и сервисы для путешествий, познавательные блоги и яркие события в России смогут все, кто интересуется индустрией туризма.

Участниками мероприятия стали 900 проектов из 78 регионов России. Среди представителей — Калининград, Сочи, Владивосток и Архангельск. Новый сезон пополнился номинацией «Зарубежный туризм», которая включает предложения для отдыха в заграничных странах.

Голосование проходит по 20 различным категориям. Оно продлится с 5 февраля по 14 марта 2025 года. Чтобы выбрать любимый фестиваль, тур, сервис или регион, нужно посетить сайт премии— travel.spec.kp.ru. Каждый номинант представлен кратким описанием своего проекта.