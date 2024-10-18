Корпорации Туризм.РФ: турпоток из Петербурга в сторону Дальнего Востока за осень увеличился на 10%

Бархатный сезон в Петербурге вдохновил жителей не только на наслаждение теплом и красочными пейзажами, но и на исследование новых уголков России. По последнему исследованию МегаФона и Корпорации Туризм.РФ, поток туристов из Северной столицы на Дальний Восток осенью вырос на 10%, сообщил «Петроград» .

Приморский край стал особенно востребованным, привлекая 27% путешественников, при этом Камчатка и сам Приморский край показали рост на 47% по сравнению с предыдущим годом.

Соседние регионы, такие как Амурская и Хабаровская области, также не остались в стороне. Туда поехали по 11% туристов из Петербурга.