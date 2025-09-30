Консульства Кипра в России полностью приостановили выдачу виз

Консульства Республики Кипр в России полностью приостановили прием визовых заявлений с 29 сентября. Об этом сообщила дипломатическая миссия на своем официальном сайте .

Консульства в Москве и Санкт-Петербурге не работают с заявителями до 3 октября. Одновременно иностранные ведомства приостановили аккредитацию всех турагентств в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что возобновление приема заявлений запланировано на 6 октября. С этой даты у всех заявителей будут собирать биометрические данные.

Новые правила связаны с подготовкой к внедрению системы EES в Евросоюзе с 12 октября. Эта система будет автоматически регистрировать всех туристов при пересечении границ Шенгенской зоны.

Также Кипр готовится к присоединению к Шенгенскому соглашению. Это требует усиления контроля за въездом иностранных граждан и приведения визовых процедур в соответствие с общеевропейскими стандартами.

Ранее Госдеп США обновил процедуру получения не иммиграционных виз и значительно осложнил процесс для россиян. Теперь гражданам России нужно записываться на собеседование в специально указанном посольстве или консульстве в другом государстве.