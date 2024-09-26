Комитет по культуре и туризму Ленобласти: более 5 млн туристов посетили регион за полгода

Порядка 5,2 миллиона туристов побывали в Ленинградской области за первую половину 2024 года. Об этом сообщил IVBG со ссылкой на данные зампреда комитета по культуре и туризму региона Ольги Голубевой.

По ее словам, самыми посещаемыми районами стали Выборгский, Лужский, Приозерский и Гатчинский. Лидерами среди городов оказались Выборг и Гатчина, добавил «Петроград».

Голубева также отметила, что за летний период Ленобласть посетили 1,1 миллиона путешественников.

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